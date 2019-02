Deel dit artikel:













Flinke daling aantal woninginbraken in gemeente Hellendoorn Woninginbraken met 57 procent gedaald in de gemeente Hellendoorn (Foto: iStock)

Het aantal woninginbraken in de gemeente Hellendoorn is de afgelopen maanden meer dan gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar. Dit blijkt uit recente cijfers van de politie over de maanden november, december en januari.

De gemeente Hellendoorn heeft de afgelopen maanden sterk ingezet op inbraakpreventie. Zo heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen: WhatsApp-groepen in verschillende wijken, matrixborden waarop politiecontroles werden aangekondigd, het communiceren van preventiemaatregelen in huis-aan-huisbladen, gratis preventieadvies, inzet van een extra politiekoppel en een preventiebus. Flinke daling De maatregelen hebben zijn vruchten afgeworpen. In 2015-2016 vonden er 28 inbraken plaats, in 2016-2017 daalde het aantal naar 12. Een daling van 57 procent. In heel Twente deed zich ook een daling voor, maar die was een stuk minder scherp. In dezelfde gemeten periode daalde het aantal inbraken van 598 naar 549. Een daling van 8 procent.