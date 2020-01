Steeds meer verwarde personen vragen om een andere benadering van de samenleving

Het aantal verwarde mensen neemt in Oost-Nederland toe maar de samenleving verandert te langzaam mee. Dat stelt Mink de Vries, die zich inzet voor mensen met een ernstige psychische aandoening. Vroeger werden verwarde mensen opgesloten, nu zien we ze weer in het straatbeeld en weten we niet goed hoe we er op in moeten spelen.

De toename van verwarde mensen vraagt om een structurele aanpak, waarbij niet meer de politie maar de gemeentes de regie in handen houden.

'Eerste Hulp bij Psychische Problemen'

In Deventer, Zwolle en Almelo biedt Dimence een cursus Mental Health First Aid aan: hier leren cursisten de meest voorkomende psychische aandoeningen herkennen.

Cursusdocente Mirjam Janssen: "De mensen worden geen expert of hulpverlener. Maar dit gaat over zaken die iedereen zou moeten weten, het gaat over gewone mensen."

In verbindingscentrum De Fontein in Deventer is er veel belangstelling. Alle kader-vrijwilligers krijgen hem aangeboden. "We doen dat omdat hier heel verschillende mensen binnen komen, demente mensen maar ook jongeren met een psychose", aldus manager Wilfred Lintsen.

Zingen in de stiltekapel

De bekende Zwollenaar Mink de Vries weet wat het is om plotseling de weg kwijt te raken. De voorvechter van de hedendaagse Moderne Devotie ging zo op in zijn wereld, dat hij zichzelf terugvond in de stiltekapel van abdij Sion... uit volle borst zingend en behoorlijk in de war.

De broeders maakten zich ernstig zorgen en belden de politie. "En toen werd ik geboeid afgevoerd en naar de isoleercel gebracht," vertelt De Vries geëmotioneerd. Het was een moeilijke periode in zijn leven, nu zeven jaar geleden.

Street-triage

Tegenwoordig grijpt de politie niet meer zo snel in bij verwarde personen. Dimence gaat vanaf maart in Deventer gebruik maken van street-triage. Een ambulance wordt dan toegerust met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent.

Zij hebben de kennis in huis om ter plekke de problemen te beoordelen en de personen naar de juiste instantie te brengen of doorverwijzen.