Oehoe zit bovenin Deventer silo; vogelspotters weggestuurd bij For Farmers

Vanochtend werd een groepje spotters gewapend met grote camera's verwijderd van het terrein van veevoederfabrikant For Farmers. Op het terrein rijden grote vrachtwagens, het is er gewoon niet veilig voor de spotters, laat een medewerker weten.

Teleurstelling en begrip

En dat is voor sommigen een teleurstelling. Vooral als je een flink stuk hebt gereden om de oehoe, een vogel van 50 tot 60 centimeter, te kunnen fotograferen. Maar begrip is er ook. "Ik snap het wel", zegt een spotter uit Oss. "Veiligheid is het belangrijkste."

Even daarvoor is ook hij weer terug achter de hekken gestuurd. Maar hij geeft niet op. "Ik loop nog een paar rondjes, dit is toch bijzonder."

Een andere vogelaar heeft ook begrip voor de fabrikant. Zijn fascinatie voor de plek waar de oehoe zit is er niet minder om. "In Twello zit hij altijd in een groot bos met oude bomen, dit is wel een raar plekje voor zo'n beest."