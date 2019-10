Ronald Mulder wint 500 meter op WK sprint in Nederlands record

Roman Krech uit Kazachstan eindigde als tweede in 34,21 en Ruslan Murashov uit Rusland werd derde in 34,29. Later vanavond rijden de heren ook nog een 1000 meter. Morgen staan beide afstanden opnieuw op het programma. Eerder vanavond eindigde Jorien ter Mors als vijfde op de 500 meter.

"Echt cool, heel vet"

"Echt cool, heel vet om sneller dan ooit te schaatsen", zei Mulder tegen NOS. "Ik had het vooraf tegen mijn coach Gerard van Velde gezegd, dat ik hier voor een persoonlijk record en dus voor een Nederlands record wilde gaan. Het is echt geweldig dat het is gelukt. Met 9,51 opende ik sneller dan ooit. Daarna kon ik heerlijk naar mijn tegenstander Laurent Dubreuil toe racen. Ik had echter zoveel snelheid dat ik in de tweede binnenbocht bijna tegen de boarding aanvloog in de andere baan. Ik kon echter mijn snelheid goed vasthouden. Deze is heel mooi, wie weet wat er verder nog mogelijk is voor mij bij dit WK."