PEC Zwolle neemt punt mee uit Alkmaar

PEC Zwolle heeft een punt overgehouden aan het bezoek in Alkmaar. Tegen AZ kende het duel twee verschillende gezichten, waarin de thuisploeg in de eerste helft oppermachtig was en in de tweede helft de ploeg van Ron Jans de grootste kansen kreeg. Uiteindelijk werd het terecht 1-1.

AZ was de betere in de eerste helft en zorgde in het begin voor dreiging met een aantal afstandsschoten; eerst nam Wuytens het doel van Van der Hart onder vuur en even later ging een vrije trap van Luckassen net naast. Ook Bel Hassani probeerde het van afstand, maar zijn vrije trap werd uit de kruising geplukt door Van der Hart. De doelman wist even later knap Weghorst van scoren af te houden. De Zwollenaren wisten daar alleen een schot van Bouy tegenover te stellen.

Dat veranderde echter na rust, want PEC kwam beter uit de kleedkamer en kreeg al snel twee grote kansen via Menig en Brock-Madsen. Een minuut later was het wel raak toen Thomas na een hoekschop verwoestend raak schoot, 0-1. Daarna bleef PEC Zwolle levensgevaarlijk vanuit de counter en vergat Menig op aangeven van Brock-Madsen de 0-2 binnen te schieten. Even later faalde Menig opnieuw door oog-in-oog met Krul over te schieten. Acht minuten voor tijd kwam AZ alsnog langszij via Friday, die eenvoudig binnen kon tikken op aangeven van Garcia. Daardoor blijft PEC dertiende in de eredivisie.

AZ - PEC Zwolle 1-1

0-1 Thomas (48)

1-1 Friday (82)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Holla, Ehizibue, Marcellis, Van Eijden, Luckassen

AZ: Krul; Svensson (Johansson/62), Van Eijden, Wuytens, Haps; Luckassen, Til (Friday/71), Rienstra; Bel Hassani (Jahanbakhsh/56), Weghorst, Garcia.

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Marcellis (Schenkeveld/71), Bouy, Warmerdam; Holla, Saymak (Van de Pavert/90+2), Thomas; Ehizibue (Mokhtar/90), Brock-Madsen, Menig.