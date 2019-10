Heracles Almelo onderuit op bezoek bij Ajax

Heracles Almelo is er niet in geslaagd te stunten bij Ajax. In de Arena werd het 4-1 voor de thuisploeg tijdens het laatste competitieduel van speelronde 24 in de eredivisie.

Het was Ajax dat in het begin van de wedstrijd de kansen kreeg. Dolberg, Klaassen en Traoré probeerden het, maar wisten niet te scoren. Aan de andere kant omspeelde Peterson doelman Onana, maar ook hij scoorde niet. Armenteros deed dat even later wel, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Kort daarna werd het 1-0. Dolberg scoorde in de rebound na een schot van Klaassen. Kort erna werd het 1-1. Armenteros kopte zijn twaalfde van het seizoen binnen. Ajax kreeg enkele kansen op een nieuwe voorsprong, maar de ruststand was 1-1.

In de tweede helft ging Ajax op dezelfde voet verder en Castro hield Heracles op de been bij schoten van De Ligt en Ziyech. Even later was het wel raak voor De Ligt. De verdediger kopte de 2-1 binnen uit een hoekschop. Weer een paar minuten later was de marge twee. Sanchez werd niet aangevallen en schoot van afstand hard de 3-1 in de benedenhoek. Navratil kreeg een goede kans op de aansluiting, maar Onana hield zijn inzet tegen. Ajax ging nog met enkele schoten op zoek naar de vierde treffer en vond die in de laatste minuut. Traoré scoorde uit een hoekschop en zette de eindstand daarmee op 4-1.

Ajax - Heracles Almelo 4-1

1-0 Dolberg (23)

1-1 Armenteros (25)

2-1 De Ligt (56)

3-1 Sánchez (60)

4-1 Traoré (90)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Pelupessy, Armenteros, Onana

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Riedewald, Viergever (De Ligt/46); Klaassen, Schöne (De Jong/78), Ziyech; Traoré, Dolberg (Neres/72), Younes.

Heracles Almelo: Castro; Droste, Te Wierik, Hoogma, Gosens; Pelupessy, Kuwas (Duarte/62), Bruns; Navratil (Darri/77), Armenteros, Peterson.