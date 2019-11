Dagbesteding voor ex-gedetineerden in Nieuwleusen: hele samenleving heeft er baat bij

Dagbesteding voor ex-gedetineerden in Nieuwleusen

Zorgbedrijf Aubisque in Nieuwleusen begeleidt ex-gedetineerden terug de maatschappij in. In een centrum voor dagbesteding doen ze werkervaring op en maken zich nuttig. Het houdt ze letterlijk van de straat, en dat bespaart de samenleving uiteindelijk veel geld.

In het centrum voor dagbesteding van Aubisque in Nieuwleusen zijn steeds meer activiteiten gebundeld. Er is een werkplaats voor houtbewerking, er wordt gesleuteld aan fietsen en scooters, en sinds kort is er een hal waar auto's showroomklaar worden gepoetst.

"Niet jatten, maar poetsen"

Het was best spannend toen de allereerste auto die gepoetst moest worden een peperdure Porsche bleek te zijn. Maar de auto is blinkend schoon weer bij de tevreden klant afgeleverd. De deelnemers van de dagbesteding weten dat ze de kans die ze hier krijgen niet moeten verpesten.

Eigenaar Cor Rijpma van Aubisque is blij met het vertrouwen dat hij krijgt van klanten. Dat geeft ook de deelnemers weer zelfvertrouwen. Ze kregen vaak al jong het stempel dat ze niet deugen, maar de meesten willen zelf juist graag wegblijven uit het criminele circuit.

Gat in CV

Wie ooit in de gevangenis heeft gezeten komt na de straf moeilijk aan een baan. Ex-gedetineerden hebben vaak een gat van jaren in hun CV, en dat is lastig uit te leggen aan toekomstige werkgevers. Ze hebben niet altijd een opleiding afgemaakt en vaak spelen ook psychische problemen mee.

De kans dat de ex-gedetineerden dan op straat terechtkomen en terugvallen in crimineel gedrag is groot. Aubisque probeert dit op allerlei manieren te voorkomen. Met begeleid wonen, ambulante begeleiding, werkervaring en dagbesteding. Daardoor vallen ze minder snel terug in crimineel gedrag.

Jeffrey

Jeffrey uit Zwolle woonde een groot deel van zijn leven op straat of in de gevangenis. Hij kan zich moeilijk beheersen en kan dan gewelddadig worden. Hij probeerde wel aan het werk te komen maar kreeg van het UWV te horen dat hij helemaal niet mag werken. Hij belandde thuis en vereenzaamde.

Bij Aubisque krijgt hij weer een kans. Hij knapt nu total loss verklaarde scooters op. Hij bloeit hier helemaal op en heeft zo min mogelijk contact met zijn vroegere bekenden uit het criminele circuit. Jeffrey heeft ook een vlog op youtube over zijn belevenissen bij Aubisque.