Klaas van der Kamp pleit voor respect en inhoud bij de verkiezingen

Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, laat zich niet verleiden tot een stemadvies, "maar ik stem wel op een regionale kandidaat. Die hebben toch meer oog voor wat er leeft buiten de Haagse kaasstolp."

Opkomend populisme

Van der Kamp probeert een verklaring te vinden voor het opkomend populisme in Europa en Amerika. "Een grote groep mensen voelt zich niet gehoord. Trump voelde dat haarfijn aan". Vroeger liepen de grenzen tussen de zuilen, nu is er een nieuw soort verzuiling aan het ontstaan tussen zij die wel en zij die niet mee kunnen komen. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit. Uit de verklaring: Als kerk willen we blijven zoeken naar solidariteit en verbondenheid met mensen en waar we kunnen hun stem versterken en pleitbezorger zijn van deze onderstroom.

Volgens Van der Kamp bevinden we ons op een kantelpunt in de geschiedenis: "Wij zijn van de generatie dat we de aarde kunnen redden of vernietigen."

