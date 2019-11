Sharon Dijksma (PvdA) wil verbinding in de samenleving

Op 15 maart is het weer zover: dan gaan we weer naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen, een spannend moment voor Sharon Dijksma uit Enschede, ze staat op plek 4 van de kandidatenlijst van de PvdA.

Dijksma weet precies waar Nederland behoefte aan heeft: "Deze tijden vragen om politici met een koel hoofd en een warm hart. Politici die de verbinding in de samenleving zoeken en een antwoord bieden op polarisatie en uitsluiting."

Regio

Met haar jarenlange ervaring in het parlement en inmiddels op drie departementen gaat ze de komende maanden de verkiezingsstrijd weer aan. "Ja, de aandacht ligt daarbij ook sterk op de regio en dat heb ik best wel gemist. Het is belangrijk dat de kiezer regionaal stemt. Maar nóg belangrijker is dát men gaat stemmen. Dijksma noemt 15 maart dan ook een 'feestdag voor de democratie': we vieren ons stemrecht.

Brief

De laatste dagen vóór de verkiezingen zijn erg belangrijk, weet Dijksma. "Meer dan ooit zijn er zwevende kiezers. Dus wij gaan door tot het bittere einde. In dat kader is ook de brief van partijgenoot en vice-premier Lodewijk Asscher een bewuste actie: mensen zijn op zoek naar informatie. Wij willen meer bieden dan een kort reclamespotje. Vandaar de lange brief. Dat is een risico ja, maar wij durven tegen de stroom in te gaan. Hebben een goed verhaal met inhoud."