Programma: Veel bekerwedstrijden en dubbel programma HHC en Quick'20

Betaald voetbal

Een dubbel programma voor HHC Hardenberg in de 2e divisie deze week. De ploeg speelt vanavond de inhaalwedstrijd bij De Treffers en zaterdag komt Katwijk naar De Boshoek. Jong Twente speelt die middag tegen Spakenburg.

Amateurvoetbal

Ook Quick'20 komt in de 3e divisie twee keer in actie. Morgenavond staat het inhaalduel tegen EVV in Oldenzaal op het programma en zondag komt HBS op bezoek. Daarnaast staan vanavond en morgen de meeste duels in de achtste finales van de districtsbeker Oost en Noord op de rol.

In de 1e klasse D op zaterdag kan Berkum de koppositie overnemen van WHC. De ploegen staan in Zwolle tegenover elkaar. Datzelfde geldt voor SVI. Die ploeg kan koploper worden als het wint bij VSCO'61 in de 3e klasse C.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen spelen komend weekend de kwartfinales van de KNVB-beker. Daarin staat de Overijsselse derby tussen PEC Zwolle en FC Twente op het programma. De ploegen staan zaterdag tegenover elkaar.

Basketbal

De basketballers van Landstede kunnen zich morgenavond plaatsen voor de bekerfinale. De ploeg verdedigt bij Rotterdam een 83-79 voorsprong uit het eerste duel in de halve finales. Als de finale wordt gehaald is Donar daarin de tegenstander.

Handbal

Ook de handbalsters spelen in de beker. Daar staan de kwartfinales op het programma. Kwiek en Borhave spelen tegen elkaar en Dalfsen gaat op bezoek bij VZV. In de kampioensgroep gaat Dalfsen op bezoek bij VZV. In de degradatiegroep speelt Kwiek thuis tegen E&O en ontvangt Borhave V&L.

In de 1e divisie kan DSVD zaterdag de koppositie pakken. De ploeg speelt tegen koploper Foreholte en het verschil is een punt. De kampioen van de 1e divisie promoveert rechtstreeks naar de eredivisie.

Volleybal

Voor de vrouwen van Eurosped en Set-Up'65 staat de vierde speelronde in de kampioensgroep op het programma. Set-Up gaat op bezoek bij VC Sneek. Eurosped speelt bij Alterno. In de degradatiegroep gaat Regio Zwolle Volleybal op bezoek bij Peelpush en kan daarmee goede zaken doen in de strijd om lijfsbehoud.