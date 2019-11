Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst

De vraag naar houtige biomassa stijgt. En dus worden er zogenaamde energiebossen aangelegd. In Wesepe is zo'n speciaal bos aangelegd en vandaag werd er geoogst.

Een energiebos is bedoeld voor de energieteelt en bestaat bijvoorbeeld uit wilgjes. De bomen worden eens in de drie jaar geoogst.

En die energiebossen zijn nodig volgens Martijn Boosten van Probos. "De Nederlandse biomassa die nu vrijkomt uit bossen en plantsoenen is onvoldoende om heel Nederland van energie te voorzien. Met dit soort bossen hopen wij wat meer energie te creëren", aldus Boosten.

Weinig

Het bos in Wesepe is een van de weinigen in Overijssel. "Het idee is min of meer over komen waaien vanuit Scandinavië. Wij zagen in Nederland ook kansen om dit te doen, maar dat is nog op kleine schaal. We hopen dit de komende jaren uit te breiden in Overijssel", vertelt initiatiefnemer David Borgman.

Ook Probos wil meer energiebossen creëren de komende jaren. "Als we meer biomassa willen telen, moeten we 100.000 hectare bos bijplanten in Nederland. Waaronder 20.000 hectare van dit soort bossen."

Op zoek

Maar zoveel hectare energiebos is er nog lang niet in Nederland. Op dit moment is er 45 hectare aan energiebos. "We zijn dan ook hard op zoek naar gronden", vertelt Boosten.

"We zoeken geen landbouwgrond. Dat is economisch niet voordelig en we willen de voedselproductie niet verdringen. We zijn dus op zoek naar restgronden."