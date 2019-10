Effectief Go Ahead Eagles pakt in slotfase punt bij Heerenveen

Go Ahead Eagles heeft goede zaken gedaan in de eredivisie door gelijk te spelen in en tegen Heerenveen. Dankzij invaller De Kogel werd het vlak voor tijd 2-2 en daardoor pakken de Deventenaren een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie.

In het Abe Lenstra Stadion kwam het eerste gevaar van de thuisploeg. Na een knappe steekpass van Odegaard schoot Van Amersfoort vanuit een moeilijke hoek op de binnenkant van de paal. Aan de overkant stuurde Manu Antonia weg, maar laatstgenoemde wist doelman Mulder niet te verschalken. Na ruim een half uur was het wel raak voor de Deventenaren. Fischer zette met een subtiele boogbal Hendriks vrij voor het doel en die wist, nadat zijn inzet in eerste instantie werd gekeerd door Mulder, de rebound wel te verzilveren, 0-1.

Invallers bepalend

Na rust ging Heerenveen op jacht naar de gelijkmaker en kreeg het mogelijkheden via Reza en Larsson. Na een uur kwam 'supersub' Veerman in het veld en dat betaalde zich direct uit. De lange aanvaller gebruikte goed zijn lichaam, kapte een verdediger uit en schoot hoog de 1-1 binnen. De thuisploeg rook bloed en wist vijf minuten later ook de 2-1 op het scorebord te zetten via invaller Slagveer, die na een ragfijne pass van Odegaard doelman Zwarthoed kansloos liet.

Go Ahead leek rijp voor de slacht en mocht Zwarthoed dankbaar zijn dat Heerenveen niet verder uit liep. Een minuut voor tijd viel alsnog de gelijkmaker toen Mulder volledig mistastte en invaller De Kogel het cadeautje dankbaar uitpakte, 2-2. Daardoor pakt Go Ahead een punt in Heerenveen.

Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-2

0-1 Hendriks (32)

1-1 Veerman (65)

2-1 Slagveer (70)

2-2 De Kogel (89)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Schenk

Heerenveen: Mulder; Marzo, Van Aken, st. Juste, Bijker (Namli/53); Odegaard, Kobayashi, v. Amersfoort (Veerman/62); Zeneli (Slagveer/59), Reza, Larsson.

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley, Duits (De Kogel/78); Antonia, Hendriks (Maatsen/71), Manu (Locigno/65).