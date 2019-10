PEC Zwolle doet goede zaken met thuiszege op Vitesse

PEC Zwolle profiteerde optimaal van het feit dat Vitesse afgelopen week nog in de beker in actie moest komen en stond al na tien minuten op voorsprong. Van Polen vond Saymak en die schoof de 1-0 binnen. Een kleine acht minuten later was het al 2-0. Brock-Madsen schatte een lange bal van Sandler op waarde en kopte over doelman Tørnes heen. Thomas was nog dicht bij de 3-0, maar de kleine aanvaller kopte via de grond over. 2-0 was de ruststand in Zwolle.

Kort na rust kwam de aansluiting van Vitesse. Van der Hart kreeg een schot niet klem en Van Wolfswinkel profiteerde door de 2-1 binnen te schuiven. Kort daarna kreeg hij ook een goede kans op de gelijkmaker, maar dit keer wist Van der Hart zijn doel wel schoon te houden. Aan de andere kant schoot Menig op de paal en kort daarna werd het wel 3-1. Holla scoorde fraai uit een vrije trap. Ehizibue leek de 4-1 nog te maken, maar zijn treffer werd (terecht) afgekeurd vanwege buitenspel. In de laatste minuut schoot Thomas nog via de lat over. Het bleef bij 3-1 en dus deed PEC Zwolle goede zaken in de stand.

PEC Zwolle - Vitesse 3-1

1-0 Saymak (10)

2-0 Brock-Madsen (18)

2-1 Van Wolfswinkel (48)

3-1 Holla (48)

Arbiter: Lindhout

Geel: Miazga

PEC Zwolle: Van der Hart; Van Polen, Sandler (Schenkeveld/70), Bouy, Warmerdam; Holla, Thomas, Saymak (Nijland/81); Ehizibue (Mokhtar/77), Brock-Madsen, Menig.

Vitesse: Tørnes; Diks, Kashia, Miazga, Leerdam; Nakamba, Tighadouini, Baker (Ali/69); Rashica, Van Wolfswinkel (Van Bergen/79), Foor (Zhang/69).