Limburg levert Miss Boerin, Overijsselse Susan Denkers tweede

Susan Denkers uit Deventer is net niet verkozen tot Miss Boerin 2017. In een bomvolle manege 't Ruiterkamp in Bathmen moest zij de Limburgse Ellen Maessen voor zich laten.

Een jury en het publiek maakten gisteravond uit wie van de negen boerinnen, die allemaal in de boerinnenkalender staan, met de titel aan de haal ging.



Voorafgaand aan de verkiezing was met een poll op social media een derde van de stemmen al geteld. Op dat moment stond de twintigjarige Susan nog bovenaan en de 33-jarige Limburgse op de vierde plek.



Van overall naar avondjurk

Tijdens de eerste ronde werden de boerinnen aan de honderden bezoekers voorgesteld in een tot aan de navel openhangende overall. In de tweede ronde verschenen zij in dezelfde sexy outfit als op de boerinnenkalender op het podium. Daar werd hun agrarische kennis op de proef gesteld toen de juryleden hun één voor één een vraag stelden over het plattelandsleven.



In de derde ronde prijkten de misskandidaten in een avondjurk naar eigen keuze op de catwalk, waarna het publiek kon stemmen.



“Tijdens het tellen kwamen we veel stembiljetten tegen waar een telefoonnummer op was geschreven”, vertelt eventmanager Fabienne Hilhorst, die de avond samen met initiatiefnemer Stef Bloo in handen had, lachend. Niet alleen het publiek koos massaal voor de Limburgse moeder van twee kinderen, ook de jury was het er unaniem over eens dat Ellen de titel het meest verdiende.