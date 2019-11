Man (23) vier keer opgepakt in korte tijd; politie schakelt hulp in

De man werd donderdag aangehouden in het Groningse Delfzijl omdat hij een ruit had vernield. Nadat de politie de vernieling had afgehandeld, nam de man de trein naar Enschede.



Daar kwam hij opnieuw in de moeilijkheden, toen hij het aan de stok kreeg met een NS-medewerker. De man moest door drie medewerkers van de NS en vier burgers in bedwang worden gehouden, waarna hij werd aangehouden door de politie.



Nachtje cel

Na een nachtje in de cel werd de man verhoord en gaf hij aan het niet naar zijn zin te hebben in het arrestantencentrum in Borne. Hij vond het water vies, het eten niet lekker en hij kreeg spierpijn van het bed.



Enkele uren later was het onderzoek afgerond en mocht hij vertrekken. De man was echter van gedachten veranderd en gaf aan liever te blijven. Agenten hebben de man vervolgens met mankracht buiten gezet.



Vervolgens bleef hij drie uur lang wachten op straat omdat hij weer naar binnen wilde. Toen hij doorhad dat dit niet ging gebeuren, vertrok hij richting Hengelo.



Treinreis

Niet veel later was de man alweer terug op het arrestantencomplex in Borne omdat hij reisde zonder treinkaartje. 's Nachts was het weer raak, toen hij een bevel van de politie niet opvolgde.



"Na vier aanhoudingen in wel heel korte tijd, zijn we gaan bellen met meerdere instanties om voor meneer een opvangadres te regelen waar hij de zorg kan krijgen die hij nodig heeft", laat de politie weten. "Uiteindelijk is dit gelukt en we hopelijk kan de man hier goed geholpen worden om zo te voorkomen dat hij niet opnieuw in Borne terugkeert."



De man moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor zijn daden.