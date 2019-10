Heracles Almelo geeft vroege voorsprong uit handen bij NEC

NEC was gevaarlijk vanaf het begin en dat met name in de persoon van Groeneveld, maar Castro wist zijn doel leeg te houden. Het doelpunt viel aan de andere kant. Armenteros mocht aanleggen vanaf de stip na een overtreding op Kuwas en faalde niet: 0-1. Ruim tien minuten later maakte Von Haacke gelijk namens de thuisploeg. Opnieuw een paar minuten later was het opnieuw raak. Heinloth haalde verwoestend uit en bepaalde daarmee de ruststand op 2-1.

Na de pauze bracht Castro redding op een inzet van Rayhi en aan de andere kant schoot Te Wierik over. Even later raakte Kuwas de lat uit een hoekschop. Na 69 minuten was het raak voor NEC. Hoogma kopte uit een vrije trap in eigen doel zette de marge op twee. Gosens scoorde daarna nog wel voor Heracles, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het bleef bij 3-1 en daardoor blijft Heracles op 28 punten staan. Het is daarmee elfde in de stand van de eredivisie.

NEC - Heracles Almelo

0-1 Armenteros (14/strafschop)

1-1 Von Haacke (26)

2-1 Heinloth (33)

3-1 Hoogma (69/eigen doelpunt)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Formitschow, Gosens, Kuwas

NEC: Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Fomitschow (Burnet/25); Von Haacke (Bikel/86), Messaoud, Breinburg; Groeneveld (Kadioglu/66), Rayhi.

Heracles Almelo: Castro; Droste (Pröpper/46), Te Wierik, Hoogma, Gosens; Bruns (Niemeijer/72), Pelupessy, Darri; Kuwas, Armenteros, Peterson (Navratil/77).