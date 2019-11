Vleesveehouder Hidma misschien gedwongen te stoppen met boerenpassie

Nog nog niet zo lang geleden was hij cameraman voor programma's als Nova en Het Klokhuis, nu is hij vleesveehouder. Maar zijn toekomst als boer is hoogst onzeker.



"Zoals het er nu naar uitziet, moet ik stoppen. Maar daar wil ik voorlopig niet aan denken, want we hebben nog tot 2018 om iets te doen. Den Haag heeft de wetgeving gemaakt voor de intensieve veehouderij maar ze hebben daar niet door dat deze regelgeving gevolgen heeft voor de vleeshouderij."

Boerenleven

"Als kleine jongen hielp ik de boer tegenover ons huis. 's Ochtends voerde ik de koeien en na schooltijd was ik weer op de boerderij. Het omgaan met de dieren, zorgen dat ze mooie kalveren kregen en goed in de melk zaten, dat vond ik leuk. Ik ging naar de middelbare landbouwschool en kon daarna bij die boer aan de slag. Alles leek uitgestippeld. Maar ik keek verder. De boer had kinderen. Wat als een van hen de boerderij overnam? Dan was er misschien geen plaats voor mij. Iemand zei: 'Jelle, jij maakt overal foto's van. Waarom doe je daar niet iets mee?'

En toen besloot ik om cameraman te worden."

Maar het boerenleven bleef Hidma trekken.