Raalte betreurt sloop van kostbaar kunstwerk

De gemeente Raalte betreurt de sloop van een kostbaar kunstwerk dat voor het voormalige postkantoor aan de Westdorplaan stond. Bij de sloop van het kantoor ging het aluminium kunstwerk van kunstenaar Willem Hussem per ongeluk in de shredder. Het kunstwerk had een waarde van ongeveer 100.000 euro.

De sloop van het kunstwerk was overduidelijk niet de bedoeling, maar bij de sloper was ook niet gemeld dat het behouden moest blijven. Volgens de gemeente is er sprake van een misverstand, waar de gemeente zelf weinig aan kan doen.

"Wij betreuren het dat zo’n waardevol kunstwerk verloren is gegaan. We hechten ook veel waarde aan kunst in de openbare ruimte. De gemeente heeft een overzicht van alle kunstwerken in de openbare ruimte waar ze zorg voor draagt. Dit specifieke kunstwerk was particulier eigendom. Deze eigendommen staan niet op ons overzicht", aldus de officiële reactie van wethouder Frank Niens, die het daarbij wil laten.

De grond, waarop het voormalig postkantoor en het kunstwerk stonden, is door PostNL verkocht aan Koopman Vastgoed die daarmee ook eigenaar werd van het kunstwerk. Koopman Vastgoed deed vervolgens de sloopaanvraag.