Met welke politieke partij willen boeren de toekomst in?

Welke partij gaat de landbouw weer op de politiek agenda zetten? Met de verkiezingen in aantocht een actueel thema tijdens het boerendebat vanavond in Markelo.

Zalencentrum De Poppe stroomde vol met agrariërs die antwoord proberen te krijgen welke partij het beste hun belangen vertegenwoordigt. Tweede Kamerleden en kandidaten van politieke partijen waren aanwezig om vragen en stellingen te beantwoorden.

De avond is georganiseerd door de besturen van LTO Noord afdeling Salland, Zuid- en West Twente. Bijna alle grote partijen, behalve de PVV, die meedoen aan de verkiezingen waren vertegenwoordigd.

Minister van Landbouw

Een ruime meerderheid van de aanwezigen was voor de herinvoering van een minister van Landbouw. Elbert Dijkgraaf van de SGP sprak liever over een minister voor Landbouw. Andere partijen zoals D66 en VVD zien dit niet zitten. D66 ziet deze functie liever in de vorm van een minister van Voedsel.

Overijsselse melkveehouder kandidaat voor Tweede Kamer

Maurits von Martels was de enige politicus uit Overijssel. De CDA-er staat op nummer 44 op de lijst van de Tweede Kamer verkiezingen. Hij is zelf melkveehouder in Dalfsen en hoopt via voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen.

Over één ding waren de ruim 300 agrariërs in de zaal het eens; minder regels en meer ruimte voor ondernemen.