Aangehouden vrouw in Goor moet cel in om niet-betaalde schadevergoeding na oplichting

Vrouw in Goor was gevlucht na oplichting (Foto: Hof van Twente fotografie)

De vrouw die vandaag door opvallend veel politieagenten in Goor is aangehouden, moet de cel in omdat ze nog een schadevergoeding van bijna 1,2 miljoen euro moet betalen aan haar gedupeerde klanten.

In 2008 was de 46-jarige vrouw, die sinds enige tijd in Goor woont, veroordeeld tot een celstraf van drie jaar omdat ze via haar adviesbureau tussen de 4,5 en 6 miljoen euro had verduisterd van ruim honderd gedupeerden.



Naast een gevangenisstraf bepaalde de rechtbank dat ze bijna 1,2 miljoen euro aan haar klanten moest terugbetalen. Deed ze dat niet, dan moest ze 301 dagen de cel in.



"De opgelegde straf heeft ze uitgezeten en ze had enkele tonnen aan schadevergoeding afgelost. Maar door de rente is dat bedrag weer terug op het oude niveau", laat haar advocaat Van Tuinen weten.



Buitenland

Volgens justitie was de vrouw na een veroordeling voor oplichting gevlucht naar het buitenland. Van Tuinen weerspreekt met klem dat zijn cliënte op de vlucht was geslagen.

"Ze is in Amerika aangehouden en vrijwillig teruggekeerd naar Nederland. Justitie wist dat mevrouw al geruime tijd in Goor zat, vandaar ook de speciale bus."

Bedlegerig

De vrouw zit na het aanbrengen van een nieuwe heup in een rolstoel en is bedlegerig. Voor justitie was dit reden om de brandweer en een bus van justitie met medische voorzieningen in te zetten.

Ze is overgebracht naar een ziekenhuis van justitie. Volgens haar advocaat is ze niet in staat haar straf in detentie uit te zitten.