FBK Games Hengelo verschoven naar juni

De enige internationale atletiekwedstrijd in Nederland, de FBK-games in Hengelo, worden een maand later georganiseerd. Het is altijd in mei, maar dit jaar is de wedstrijd verschoven naar juni.

Hans Kloosterman, directeur van de FBK-games vertelt in Overijssel Vandaag waarom de atletiek-wedstrijd verschoven is. "Het verplaatsen heeft voordelen, want dan zijn de atleten beter in vorm en leveren ze betere prestaties. En als tweede kunnen internationale atleten een combinatie maken met andere grote wedstrijden zoals in Italië."

Welke namen?

Het is nog een groot geheim welke atleten er komen. De hoop op Dafne Schippers en Churandy Martina is er, maar de officiële toezegging is er nog niet. Je moet het altijd afwachten of ze op onze uitnodiging ingaan. Het is nog te vroeg om daar nu wat over te zeggen. Het indoorseizoen is nog maar net afgesloten. Atleten gaan nu pas kijken aan welke wedstrijden ze deze zomer buiten willen meedoen."