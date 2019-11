Inbrekers aangehouden in Raalte na inbraak met geweld in Hattem

De politie heeft zaterdagavond in Raalte drie mannen met inbrekerswerktuig aangehouden. Het trio wordt verdacht van een inbraak eerder op de avond gepleegd in Hattem, waarbij een man en een vrouw gewond raakten.

De inbrekers werden zaterdagavond rond half acht betrapt aan de Hogenkamp in Hattem. De bewoners hoorden bij thuiskomst gerommel in hun woning en wilden 112 bellen. Voordat dat lukte werden ze belaagd door twee inbrekers.

De man werd op zijn hoofd geslagen met een voorwerp en liep hierbij twee hoofdwonden op die gehecht moesten worden. De vrouw werd eveneens geslagen met een voorwerp en liep een gebroken arm op. Na de mishandeling renden de inbrekers weg.

Burgernetactie gestart in Hattem

Na het incident startte de politie direct een burgernetactie, maar de daders werden in de omgeving niet meer gesignaleerd.



Een uur later zag de politie een auto staan op de Varkensmarkt in Raalte, waarbij drie personen stonden. De mannen gaven aan autopech te hebben. Het voertuig stond op naam van een bekende van de politie en was vaker gesignaleerd bij verdachte situaties. De mannen reageerden zenuwachtig op de controle van de politie.

Inbrekerswerktuig verraadt mannen

Toen bleek dat ze meerdere schroevendraaiers en handschoenen in de auto hadden werden ze aangehouden wegens het in bezit hebben van inbrekerswerktuig. Op het bureau bleek dat de twee mannen van 24 en 31 uit Enschede en een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats wellicht betrokken waren bij de inbraak met geweld in Hattem. Dit vermoeden ontstond op basis van de signalementen verstrekt door de slachtoffers van de zaak in Hattem.

In Hattem zijn door de slachtoffers weliswaar maar twee inbrekers gezien, maar de politie sluit niet uit dat ook de derde verdachte betrokken is. Wat precies ieders rol was en welke mannen de bewoners mishandelden is nog onderwerp van onderzoek. De mannen zitten op dit moment nog vast.

De slachtoffers van de inbraak met geweld moesten voor behandeling van het opgelopen letsel naar het ziekenhuis.