Lenferink stopt 'na goed overleg' met plan appartementen in oude stadhuis Almelo

Projectontwikkelaar en autohandelaar Lenferink stopt 'na goed overleg' met de gemeente Almelo definitief met het plan om een appartementencomplex te maken van het oude stadhuis. De gemeenteraad keurde het plan in eerste instantie goed, maar zag er uiteindelijk toch van af nadat politie en justitie de gemeente hadden gewaarschuwd niet met de ondernemer in zee te gaan.

Het plan kwam vorig jaar op losse schroeven te staan nadat de naam van Lenferink was gevallen in een strafrechtelijk drugsonderzoek. Dat gebeurde in een proces tegen een drugsbende waarvan de hoofdverdachte huurder was van een pand van Europrojekten Nederland Holding, het vastgoedbedrijf van Lenferink.

Toen justitie de drugsbende oprolde, was er een inval in het autobedrijf en werden er 137 auto's in beslag genomen. In het pand werd ook een hennepplantage ontdekt.

Overleg met gemeente

"Beide partijen waarderen het gegeven dat zij op deze manier afscheid van elkaar kunnen nemen met betrekking tot het oude Stadhuis", laat de gemeente weten na het overleg.



De gemeente Almelo gaat zich nu gaan beraden op de toekomst van het oude Stadhuis.