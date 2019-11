Politie vordert vijf rijbewijzen in, motorrijder racet 230 kilometer per uur

De politie heeft vanmiddag bij een controle in de omgeving van het Vechtdal vijf rijbewijzen ingevorderd van hardrijders. In het Drentse Nieuwlande, net over de grens bij De Krim, maakte een 22-jarige motorrijder het helemaal bont. Hij werd op de A37 geklokt met 230 kilometer per uur op de teller. Bovendien had hij niet het juiste rijbewijs voor zijn motor.

Op de Nieuwlandseweg bij De Krim moesten twee automobilisten hun rijbewijs inleveren omdat ze 118 en 115 kilometer per uur reden. Op de weg geldt een maximum snelheid van 60 kilometer per uur.



Bij Stegeren werd het rijbewijs van twee automobilisten afgenomen omdat ze 115 kilometer per uur reden over het Zwarte Pad. Ook hier mag maximaal 60 kilometer per uur gereden worden.

Boetes

Ook werden er 25 boetes uitgeschreven, waarvan zes keer vanwege het niet handsfree bellen. Veertien bestuurders gingen op de bon vanwege de snelheid. Twee snelheidsovertredingen vonden plaats bij wegwerkzaamheden op de N377 bij Slagharen. De bestuurders reden respectievelijk 91 en 94 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur was toegestaan.



Daarnaast waren er boetes voor kleven, inhalen over een doorgetrokken streep en een onverzekerde auto.

Van alle bestuurders werd bovendien een blaastest afgenomen. Niemand had te veel gedronken.