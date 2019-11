Goorse oplichtster liet jaren geleden miljoenen overwaarde huizen verdwijnen

Goorse oplichtster was spil in landelijke fraudezaak (Foto: Hof van Twente fotografie)

De 46-jarige Goorse vrouw die gisteren tijdens een speciale politie- en justitieactie met behulp van de brandweer uit huis werd gehaald, heeft in het begin van het nieuwe millennium, miljoenen euro's aan overwaarde van woningen uitgegeven aan een luxe levensstijl en bezoeken aan het casino in Bad Bentheim.

Van zeker tachtig klanten van haar financieel adviesbureau FDE in Hengelo beloofde zij de overwaarde van woningen te beleggen in Amerikaanse onroerendgoedfondsen, die een rendement zouden opleveren van 12 procent voor haar klanten. Zeker 5,2 miljoen euro is in handen gegeven van FDE.

'Flamboyante levensstijl'

Volgens Justitie is het grootste deel van dat bedrag ten goede gekomen aan de flamboyante levensstijl van de vrouw; liefhebster van luxe auto's en vakanties. Een deel van het geld zou wel in de Verenigde Staten zijn terechtgekomen, aldus het Openbaar Ministerie (OM), maar dan op bankrekeningen.

De fraude kwam aan het licht nadat op verzoek de van de Nederlandsche Bank in maart 2004 het OM in Almelo een strafrechtelijk onderzoek begon. Een maand later volgde een inval van de FIOD in het Hengelose kantoor van de vrouw en haar arrestatie.

In hoger beroep in 2008 werd de vrouw veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en het terugbetalen van 1,2 miljoen euro aan de gedupeerden. Doordat zij geen cent heeft terugbetaald, moet de vrouw alsnog bijna een jaar de gevangenis in.

Raadsman: 'Vrouw is nooit gevlucht'

Na haar detentie vluchtte de vrouw naar de Verenigde Staten. Haar advocaat ontkent dat de vrouw is gevlucht. Hij brengt vandaag een bezoek aan de Goorse, die is opgenomen in een gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Toen Hadassa E, nu Esther van B

Tijdens de periode van de strafzaken stond de vrouw bekend als Hadassa E., maar in Goor stond zij sinds driekwart jaar ingeschreven als Esther van B. Informatie op internet laat zien dat de vrouw in 2011 opduikt in Olst.

Uit de verslagen van de rechtszittingen blijkt ook dat de vrouw als Jehovah's Getuige voornamelijk in die kringen gedupeerden heeft gemaakt.