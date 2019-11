Bij Diepenveen gevonden oude Romeinse muntenschat na jaren geheimzinnigheid nu volledig zichtbaar

Muntenzoekers met detectoren hebben in de grond van Steenbrugge tussen Deventer en Diepenveen geen kans meer. "De grond is leeg, graven heeft geen zin meer", zegt de Deventer stadsarcheoloog Bart Vermeulen.

In de voorbije jaren werd in etappes één van de grootste muntenschatten ten noorden van de Rijn gevonden in Steenbrugge. De oudste munt is tussen de jaren 125 en 128 na Christus geslagen onder keizer Hadrianus, de jongste munten onder keizer Commodus in 192 na Christus.

Vervelend

De laatste vondst is al weer enige tijd geleden, maar pas nu vertelt de Deventer stadsarcheoloog over het bijzondere karakter van de muntenschat. "Het gaat om zilveren munten en daar is natuurlijk handel in. We wilden voorkomen dat te veel mensen met detectoren gingen zoeken. Sommigen zijn te goeder trouw, maar anderen zouden de munten op Marktplaats verkopen. Dan missen we een stuk van het verhaal en dat is vervelend. Daarom hebben we het stil gehouden tot alles weg was."

De munten zijn inmiddels verwerkt en met naam en toenaam opgeslagen door archeologie Deventer. Donderdag 16 maart kunnen geïnteresseerden terecht in het Deventer Stadhuiskwartier voor een informatie-avond over de munten. Dan zullen onder andere de Deventer archeologe Marieke van der Wal en de Zutphense archeoloog Davy Kastelein spreken.

Hoe hier terechtgekomen?

Vragen die die dan beantwoord worden hebben onder meer betrekking op hoe de munten in deze regio verzeild zijn geraakt, terwijl de mensen hier niet met muntgeld betaalden? Ook komt er een antwoord op de vraag hoe de schat in de bodem terecht is gekomen.