Overijssel heeft na Limburg de meeste leegstaande winkels

In Overijssel stonden vorig jaar 8.5 procent van de winkels leeg. Dat is na Limburg het hoogste percentage in Nederland. Daar staat 10,5 procent van de winkels leeg.

De winkelleegstand is in Almelo en Oldenzaal het meest zorgwekkend. Daar staan per 1.000 inwoners 2,1 winkels leeg. Staphorst en Olst-Wijhe tellen de minste leegstaande winkels per duizend inwoners: 0,4.



In Almelo staan 149 verkooppunten leeg (14,3% van alle verkooppunten), terwijl in Staphorst slechts 6 verkooppunten leegstaan (3,2% van alle winkelpanden).

Deventer telt het hoogste percentage winkelleegstand: 15,6 procent.

Winkelleegstand in Overijssel hoog

1.314 verkooppunten in Overijssel staan in januari 2017 leeg . Dat is 9,1% van de totaal beschikbare winkeloppervlakte. Landelijk bedraagt het percentage leegstaande verkooppunten 7,2.

Tot 2015 vond in alle provincies in Nederland een groei van de winkelleegstand plaats. In 2017 is bij de meeste provincies een daling van het aantal leegstaande verkooppunten te zien. In Overijssel is het percentage in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor echter niet kleiner geworden.

In vergelijking met januari 2016 is het leegstandpercentage in 15 Overijsselse gemeenten gegroeid. In de andere 10 gemeenten is het leegstandspercentage het afgelopen jaar wel gedaald.

Overzicht winkelleegstand 2016-2017

? In Deventer staat in 2016 14,9% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 15,6%



? In Steenwijkerland staat in 2016 12,9% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 15,3%



? In Almelo staat in 2016 15,6% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 14,5%



? In Haaksbergen staat in 2016 11,8% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 11,6%



? In Hellendoorn staat in 2016 11,7% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 13,2%



? In Hardenberg staat in 2016 6,1% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 10,6%



? In Tubbergen staat in 2016 5,4% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 10,4%



? In Enschede staat in 2016 11,2% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 10,0%



? In Twenterand staat in 2016 9,5% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 9,6%



? In Kampen staat in 2016 8,6% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 9,5%



? In Borne staat in 2016 9,4% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 9,3%



? In Losser staat in 2016 6,5% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 8,4%



? In Hengelo staat in 2016 10,1% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 8,2%



? In Oldenzaal staat in 2016 8,0% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 6,7%



? In Zwolle staat in 2016 4,9% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 6,3%



? In Hof van Twente staat in 2016 6,6% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 6,1%



? In Zwartewaterland staat in 2016 5,1% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 5,9%



? In Dalfsen staat in 2016 4,4% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 5,6%



? In Raalte staat in 2016 5,0 % van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 5,1%



? In Ommen staat in 2016 8,1% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 5,0%



? In Wierden staat in 2016 5,1% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 4,2%



? In Rijssen-Holten staat in 2016 6,09% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 4,1%



? In Olst-Wijhe staat in 2016 3,6% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 3,9%



? In Dinkelland staat in 2016 3,6% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 3,1%



? In Staphorst staat in 2016 0,7% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 2,0%



? In Overijssel staat in 2016 8,9% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 9,1%

? In Nederland staat in 2016 7,7% van het winkelverkoopvloeroppervlak leeg. In 2017 is dit 7,8%