Politie houdt acht jongeren uit Enschede aan na vechtpartij in horecazaak

Met de aanhouding van acht verdachten heeft de politie het onderzoek afgerond naar een zware mishandeling van een 20-jarige inwoner van Enschede. Het slachtoffer liep bij een vechtpartij in een horecazaak in Enschede ernstig oogletsel op, nadat hij met glas in het gezicht zou zijn geslagen.

In de nacht van zaterdag op zondag 5 februari van dit jaar kreeg de Enschedeër ruzie in een horecazaak aan de Oude Markt. Het slachtoffer was daar samen met enkele vrienden aan het stappen tot om twee uur 's nachts een van hen werd aangesproken door andere bezoekers.

Klappen uitgedeeld

De sfeer sloeg om en werd grimmig toen het slachtoffer zag dat zijn kameraad werd aangevallen. Toen hij hem wilde ontzetten kreeg hij van diverse personen de volle laag: er werden diverse klappen uitgedeeld, met een glas in zijn gezicht geslagen en tegen zijn hoofd getrapt.

Een beveiliger greep in en wist de Enschedeër in veiligheid te brengen. De daders mengden zich tussen het uitgaanspubliek en waren op het moment dat de politie kwam niet meer te achterhalen.

Na verhoor vrijgelaten

In het daaropvolgende onderzoek kwamen echter acht verdachten in beeld: allen Enschedeërs in de leeftijd van 17 tot en met 19 jaar. Ze zijn aangehouden en inmiddels over het voorval aan de tand gevoeld. Ze zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van een beslissing van het Openbaar Ministerie.