Stemmen op het station? Dat kan straks in Zwolle en Almelo

Kiezers kunnen volgende week woensdag net als voorgaande jaren op een groot aantal stations terecht om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In Overijssel komt een stembureau op de stations in Zwolle en Almelo.

Het stembureau op het station in Zwolle is te vinden in de stationshal. Het is open van kwart voor zeven 's ochtends tot zeven uur 's avonds. Reizigers in Almelo kunnen stemmen op het stationsplein in de vestiging van 'The Coffee Central'. Dat stembureau opent om half acht 's ochtends en sluit om half zeven 's avonds.

Meer dan zestig stations

Station Castricum heeft de 'primeur', daar gaat het stembureau open om twaalf uur middernacht. Stemgerechtigden kunnen terecht op in totaal meer dan zestig stations.

Reizigers kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een geldige stempas en een identiteitsbewijs. Reizigers die op een station in een andere gemeente willen stemmen, kunnen de stempas om laten zetten in een zogenaamde kiezerspas.

Een volledige lijst met stations is te vinden op de website van spoorvervoerder NS.