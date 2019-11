IJsselcentrale bij Zwolle gaat definitief tegen de vlakte; te laat bezwaar gemaakt

De erfgoedvereniging Bond Heemschut en de stichting het Cuypersgenootschap wilden de sloop van de centrale langs de IJssel tegengaan. Ze stapten naar de rechter, omdat de gemeente Zwolle weigerde om Harculo als gemeentelijk monument aan te wijzen.



Sloop



De toestemming voor de sloop was al verkregen via een sloopmelding bij de provincie Overijssel in 2014. Dat is nu definitief.



Het tijdelijk aanwijzen van de centrale als monument kan volgens de rechter niet via een voorlopige voorziening, omdat er 'onvoldoende tegemoet kan worden gekomen aan de zwaarwegende procedurele belangen van partijen'.





Om de sloop te voorkomen hadden de erfgoedvereniging en de stichting eerder naar de rechter moeten stappen om bezwaar te maken tegen de weigering tot het aanwijzen van de energiecentrale als gemeentelijk monument. Dat deden zij pas eind december vorig jaar, terwijl het op 15 april vorig jaar al bekend was dat de sloop er aan zat te komen.

Duurzame energieprojecten

De IJsselcentrale werd in 1955 geopend en werd in de loop der jaren uitgebouwd naar een grote elektriciteitscentrale. Het gebouw staat aan de zuidkant van Zwolle langs de IJssel, bij buurtschap Harculo. De afgelopen jaren werd de centrale slechts beperkt ingezet.

Het terrein blijft na de sloop in handen van ENGIE en wordt gebruikt voor nieuwe duurzame energieprojecten. Wat voor projecten dat zijn, is nog niet duidelijk. Het bedrijf wil daarover in gesprek met buurtbewoners.



Omdat de kosten van onderhoud te hoog zijn en er geen inkomsten meer tegenover staan, was er al een begin gemaakt met de sloop.