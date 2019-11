Gemeente Losser wil minder restafval en overweegt diftar

Waar de inwoners van Losser nu nog 140 kilo restafval per jaar hebben, wil de gemeente in 2030 naar nog maar 50 kilo. Om dat te bereiken, gaat het gemeentebestuur 'diftar' aan de raad voorleggen.

Bij diftar hoeven mensen alleen maar te betalen wanneer ze ook daadwerkelijk afval aanbieden. Momenteel valt het ophalen van de grijze container nog onder de afvalstoffenheffing. Met de invoering van diftar is het de bedoeling dat grijze containers minder vaak aan de weg komen te staan of dat mensen zelf hun afval wegbrengen naar zogenoemde milieupleinen waar ze betalen met een pasje.



"We hebben ons goed laten informeren en gekeken naar andere gemeenten zoals Hengelo en Oldenzaal. Het gaat er uiteindelijk om dat we beter met het milieu en onze grondstoffen omgaan", vertelt wethouder Wildschut.

Bewustwording

"Door zoveel mogelijk producten te gaan hergebruiken, kunnen we zuiniger met onze planeet en de aanwezige grondstoffen omgaan. Uiteindelijk willen we naar minder afval in het algemeen, dat geldt ook voor verpakkingsafval. Afscheiding bij de bron is daarbij een noodzakelijk kwaad, maar is wel van belang om bewustwording over hoeveel afval we hebben te ontwikkelen. Diftar gaat ons daarbij helpen", aldus wethouder Wildschut.

Uitzonderingen

Huishoudens die meer afval produceren door medische redenen kunnen dit aangeven bij de gemeente. Zij komen dan in aanmerking voor extra ledigen.

Als de raad akkoord gaat met het voorstel, wordt diftar op 1 januari 2018 ingevoerd.