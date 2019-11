Alders garandeert vlieghoogtes boven 6000 voet in Overijssel

Het vliegverkeer naar Lelystad Airport zal, uitzonderingen daargelaten, in het luchtruim boven Overijssel een vlieghoogte van minimaal 6000 voet aanhouden. Dat heeft Hans Alders in een persoonlijke brief aan de Werkgroep Luchtruim Overijssel vandaag bevestigd.

De Werkgroep Luchtruim Overijssel uit Haarle uitte in een brief aan Alders de zorgen over het vliegverkeer van en naar Lelystad, nadat vast kwam te staan dat de aanvliegroutes over delen van Overijssel liggen. De werkgroep verwacht overlast van laag overvliegende vliegtuigen, met name als zij in de wacht komen te staan en een of meerdere rondes moeten vliegen.

Overijsselse zorgen aan de Alderstafel

Gedeputeerde Bert Boerman van provincie Overijssel bracht de zorgen vorige week vrijdag opnieuw ter sprake aan de zogenoemde Alderstafel, waar de vliegbewegingen voor Lelystad Airport worden voorbereid en vastgelegd. Voormalig minister Hans Alders is voorzitter van de Alderstafel.

Alders bevestigt nu persoonlijk wat gedeputeerde Boerman vrijdag al te horen kreeg: boven centraal Overijssel wordt op 6000 voet gevlogen en pas voorbij Zwolle zal een daling worden ingezet naar 3000 voet. In het wachtgebied boven Lemelerveld is eveneens een vlieghoogte van 6000 voet voorgeschreven. Lager hoeft niet, omdat het vliegverkeer richting Schiphol een hoogte van minimaal 7000 voet aanhoudt.

Uitzonderingen leiden tot afwijkende vlieghoogtes

Alders benadrukt dat er uitzonderingen zijn waarbij de luchtverkeersleider moet afwijken en naderende of vertrekkende vliegtuigen een andere vlieghoogte moet voorschrijven. Dat is uit oogpunt van veiligheid als er meerdere vliegtuigen in de lucht zijn. Maar dat zal in verwachting slechts in één op de 15.000 vliegtuigbewegingen het geval zijn.

Bij verstoringen op de luchthaven van Lelystad zou het kunnen zijn dat meerdere vliegtuigen een ronde in het wachtgebied moeten maken. Maar ook daarbij geldt dat dat slechts in uitzonderlijke situaties noodzakelijk is. Ter vergelijking: vergelijkbare vliegvelden als Beek, Eelde en Eindhoven maken slechts een keer per kwartaal gebruik van 'holdings'.