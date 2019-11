Opgepakte Goorse spil in omvangrijke fraudezaak doet er het zwijgen toe

De 46-jarige Goorse oplichtster Hadassa E alias Ester van B doet er het zwijgen toe. Dat zegt haar advocaat die de vrouw dinsdag heeft opgezocht in de gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

"De vrouw wil nergens op reageren en het liefst uit de media blijven", aldus raadsman Van Tuinen.

De voormalige eigenaresse van het Hengelose financiële adviesbureau FDE is maandagmiddag tijdens een speciale actie van politie, justitie en de brandweer uit haar appartement gehaald in een Goors wooncomplex.

Justitiële bus voor het eerst in Twente

Volgens justitie was deze actie complex omdat de vrouw zwaarlijvig is en net een nieuwe heup heeft gekregen. Het was voor het eerst dat een bus van justitie is ingezet in Twente. In de bus kunnen verdachten liggend worden vervoerd en er zijn ziekenhuisfaciliteiten aanwezig.

Hadassa E is in 2008 definitief veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De rechters een jaar extra cel op als zij zou weigeren haar gedupeerde klanten 1,2 miljoen euro terug te betalen. Omdat zij dat niet heeft gedaan, heeft justitie haar opnieuw opgepakt.

Sinds driekwart jaar weer in Goor

De vrouw was volgens een woordvoerster enkele jaren uit het zicht bij justitie toen zij in de Verenigde Staten verbleef. Sinds driekwart jaar was zij terug in haar oude woonplaats Goor.

Hadassa E. is Jehova's Getuige en in die kringen maakte zij veel slachtoffers door hen de overwaarde van eigen huizen te laten beleggen in Amerikaanse vastgoedfondsen. Ruim 5 miljoen euro werd besteed aan een luxueus leven dat onder meer bestond uit bezoeken aan het casino in Bad Bentheim.

Zakenvrouw is Jehova Getuige

De naam Hadassa komt uit de bijbel en is een Joods meisje te zijn in één van de verhalen. Haar andere naam, Esther, komt ook voor in de bijbel en staat voor een Perzische prinses.

Overigens blijkt uit onderzoek dat familie van E. nog steeds actief is in de financiële wereld. Hadassa E., alias Esther van B., woonde in het Goorse complex samen met een bevriende mantelzorgster.