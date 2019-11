Drie verdachten waarschijnlijk toch niet betrokken bij inbraak met geweld

De drie verdachten die zaterdag zijn aangehouden in Raalte op verdenking van betrokkenheid bij een woninginbraak met geweld in Hattem, zijn zeer waarschijnlijk toch niet betrokken geweest bij deze zaak. De politie heeft het drietal vanmiddag vrijgelaten.

Zaterdagavond raakten een man en een vrouw uit Hattem gewond toen zij belaagd werden door twee inbrekers die zij bij thuiskomst in hun woning betrapten. Diezelfde avond werden drie mannen in Raalte aangehouden bij een verdachte situatie, met inbrekerswerktuigen in hun bezit.

Gaandeweg ontstond het vermoeden bij de politie dat dit trio mogelijk betrokken was bij de inbraak met geweld in Hattem. Dit vermoeden was ontstaan op basis van de signalementen verstrekt door de slachtoffers in Hattem. Uit een vervolgonderzoek is gebleken dat de mannen zeer waarschijnlijk niet betrokken zijn geweest bij de inbraak in Hattem.