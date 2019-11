HHC Hardenberg verliest belangrijk inhaalduel bij De Treffers

HHC Hardenberg heeft vanavond het inhaalduel in de 2e divisie bij De Treffers verloren. In Groesbeek was het lang 0-0, maar in het laatste kwartier pakte de thuisploeg toch de drie punten: 3-0.

HHC was de ploeg met het balbezit. Dat leverde mogelijkheden voor Veldmate en Werkman op. De Treffers kwam aan het einde van de eerste helft beter in de wedstrijd, maar ook die ploeg creëerde geen grote kansen. En dus was de ruststand van 0-0 een logisch gevolg.

Kort na rust was de thuisploeg dicht bij de 1-0, maar Werkman wist de bal nog voor de lijn weg te halen. Een kwartier voor het einde was het toch raak. Invaller Meeuwsen schoot van afstand fraai in de kruising. Vijf minuten later was het duel beslist toen Mutzers de 2-0 maakte. De thuisploeg trok nog even door en Meeuwsen scoorde opnieuw op fraaie wijze. Bij 3-0 bleef het in Groesbeek.

Degradatie

HHC mist door de nederlaag een goede kans om aansluiting te vinden bij de ploegen die net boven de ploeg uit Hardenberg staat. Het blijft op 23 punten staan uit 24 gespeelde wedstrijden. Daarmee blijft het zeventiende, een plek die aan het einde van het seizoen degradatie betekent.