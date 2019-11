Sijbom stopt als burgemeester van Losser om baan bij NAM en verhuizing naar kinderen

Sijbom stopt in mei, vier maanden voor het verstrijken van zijn eerste ambtstermijn.





"Na een periode van zorgvuldige afweging heb ik besloten om mijn ambt als burgemeester van Losser neer te leggen. Ik heb een nieuwe professionele uitdaging gevonden als manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)."



Een opvallende overstap, aangezien NAM al geruime tijd ter discussie staat vanwege het injecteren van afvalwater in Twentse bodem.



Kinderen

"Een andere overweging om deze functie te aanvaarden is, dat ik in deze nieuwe functie mijn werk en privéleven beter kan combineren", zegt Sijbom. "En dat vind ik in deze periode van mijn leven van doorslaggevend belang."



Sijbom vervolgt: "Dat neemt vanzelfsprekend niet weg dat de beslissing om te stoppen als burgemeester van Losser mij erg zwaar valt. Maar gelukkig gaat het weer goed met Losser. Dat maakt het wel makkelijker om deze prachtige gemeente achter me te laten.”





Nieuwe burgemeester

Ank Bijleveld, de Commissaris van de Koning, gaat binnenkort in overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad om te praten over de ontstane situatie. Zij zal naar verwachting een waarnemend burgemeester aanstellen voor de periode dat het burgemeestersambt vacant is.