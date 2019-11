Inbraak in Ontmoetingskerk Vriezenveen

Onbekende personen hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de Ontmoetingskerk aan de Schout Doddestraat in Vriezenveen. Kasten zijn opengebroken en er is veel overhoop gehaald.

De dader(s) hebben flinke schade aangericht. Een aantal deuren in de kerk is vernield. Het is nog niet duidelijk wat de dader(s) hebben gestolen. De politie is een onderzoek gestart.

Door de inbraak kon de koffieochtend in de kerk niet doorgaan.

EHBO-vereninging

Niet alleen de kerk is gedupeerd door de inbraak, ook de lokale EHBO-vereniging slachtoffer. Dennis Libbers, bestuurslid: "Ook onze kasten zijn opengebroken. Alles, maar dan ook alles is overhoop gehaald."

"Het is triest dat wij hier mee te maken krijgen. Het is de tweede keer in een jaar dat zoiets gebeurd." Een ambulante post van de vereniging was toen ook opengebroken.

Schade

"Het is nog moeilijk in te schatten wat de schade is", vertelt Libbers. "Als ik naar de foto's kijk vermoed ik duizenden euro's schade. Maar dat is nog afwachten."

"Van de koster hoorde ik dat er een gering bedrag is weggenomen, maar hoeveel schade de kerk heeft: ook dat is afwachten."