Stem Overijssel: het eerste debat vanavond op TV Oost

Zes regionale verkiezingskandidaten van zes verschillende partijen zijn gisteravond met elkaar in debat gegaan in de studio van RTV Oost. Het debat wordt vanavond om zeven en om negen uur uitgezonden op TV Oost.

In het debat komen drie thema's aan de orde. Zo kruisen Han ten Broeke (VVD), Sharon Dijksma (PvdA) en Cora Smelik (GroenLinks) de degens over de lozing van afvalwater door de NAM in lege gasvelden in Twente. Moet de lozing per direct stoppen? Daarover worden de kandidaten het niet eens.

Daarna is het de beurt aan Jaimi van Essen (D66), Bert Tijhof (ChristenUnie) en Pieter Omtzigt (CDA). Zij gaan in debat over werken over de grens. Het trio vindt dat hindernissen op dat vlak moeten worden weggenomen. Maar verschillen van mening zijn er ook, over de gevolgen van softdrugsbeleid in de grensregio.

Het laatste debat gaat over de noodzaak om een aantal wegen in Overijssel te verbreden en veiliger te maken. Deelnemers aan dat debat zijn Han ten Broeke (VVD), Sharon Dijksma (PvdA) en Pieter Omtzigt (CDA). Overijssel heeft meer dan andere provincies de afgelopen tijd moeten bijdragen aan Rijkswegen. Vraag is of we daar nog iets voor terug kunnen verwachten.

Tweede debat komt eraan

Donderdag vindt een tweede debat plaats in de studio van RTV Oost. Hier zullen andere regionale Kamerkandidaten hun opwachting maken.

Er wordt dan gepraat over duurzaamheid en groene energie, voorzieningen in kleine kernen en de centralisering van overheidsdiensten.

Het eerste debat onder leiding van Karen Eshuis wordt vanavond uitgezonden om zeven en negen uur. Het tweede debat wordt vrijdag uitgezonden, ook om zeven en negen uur 's avonds.