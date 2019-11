KNVB komt met nieuw voorstel voor contractspelers amateurclubs

De KNVB is met een nieuw voorstel gekomen voor de amateurclubs in de tweede en derde divisie. Daarin staat onder meer een wijziging in het aantal contractspelers dat clubs in dienst moet nemen.

Onlangs kwam naar buiten dat enkele clubs, waaronder Quick'20 uit Oldenzaal, niet aan de licentievoorwaarden van de nieuwe voetbalpiramide (willen) voldoen. Die voorwaarden houden in dat clubs in de tweede divisie acht spelers onder contract moeten hebben voor minimaal 12 uur per week en bij clubs in de derde divisie gaat dat om drie spelers.

Overgang beter laten verlopen

De regel is ingesteld om de overgang tussen amateur- en betaald voetbal beter te laten verlopen, zowel op sportief als financieel vlak. Sinds de invoering van de 2e divisie, dit seizoen, is het weer mogelijk om te promoveren naar de 1e divisie (Jupiler League).

Minder contractspelers

Omdat veel clubs het niet met die regels eens zijn heeft de KNVB een nieuw voorstel gedaan, dat morgen met de clubs wordt besproken. In dat voorstel hoeven de clubs minder spelers onder contract te nemen en zijn ook het aantal uren beperkt. 10 uur in de 2e divisie en 8 uur in de derde divisie.

Jeugdopleiding verbeteren

Daarbij is in het voorstel ook opgenomen dat het aantal contractspelers gekoppeld wordt aan de kwaliteit van de jeugdopleiding. Hoe beter de jeugdopleiding wordt gewaardeerd, des te minder contractspelers een club hoeft te registreren. Kijk hier voor een uitleg over hoe dat exact werkt.