Maximumsnelheid Noordzuidverbinding Hellendoorn vastgesteld op 60 kilometer per uur

Dat betekent een snelheidsverlaging van 20 kilometer per uur. De werkgroep Noordzuidverbinding Nu zag een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur niet zitten.



Buiten de bebouwde kom

De commissie Grondgebied adviseerde het college na gesprekken met onder meer de werkgroep de snelheid te verlagen. Normaal gesproken is op een type weg zoals die er ligt een snelheid van 80 kilometer per uur toegestaan.



In het oorspronkelijke ontwerp van de rondweg staat een maximumsnelheid van 50, maar door het schrappen van de woningbouwplannen in Hellendoorn Noord is de rondweg buiten de bebouwde kom komen te liggen.





Veiligheid in het geding

De werkgroep verbaasde zich over de aanpassing van een 50 kilometerweg naar een 80 kilometerweg. In haar ogen kwam daarmee de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers in het geding.

Uit gesprekken met betrokken partijen is het advies van een 60 kilometerweg naar voren gekomen. Dat advies is nu dus overgenomen door het college.



Compromis gekozen

Wethouder Jelle Beintema spreekt van een uitzonderlijke situatie. "Hoe je het ook wendt of keert, door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden voldeed deze weg sowieso al niet aan het ideale plaatje."



"Het was een 50 kilometerweg die nu in een 80 kilometer-omgeving ligt. Dat was niet de bedoeling. Daarom hebben we nu gezamenlijk voor dit compromis gekozen."