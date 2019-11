Kinderen gereformeerde kerk Vriezenveen meest gedupeerd door inbraak

Kinderen van de leden van de Gereformeerde Kerk in Vriezenveen zijn het meest gedupeerd door een inbraak in het kerkgebouw.

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag onder meer alle spaarpotjes leeggeroofd. Ook zijn alle deuren en kasten in de kerk opengebroken en is het offerblok vernield.

Schadepost is groot

Koster Jenet Huitema is gefrustreerd over de inbraak, met name omdat het geld dat de kinderen de afgelopen maanden hebben gespaard voor diverse uitstapjes is gestolen. "Iemand moet met z'n handen van andermans spullen afblijven." Het kerkgenootschap zit met een behoorlijke schadepost. Volgens de koster ziet de politie sterke overeenkomsten met eerdere inbraken in kerken in de regio, zoals recent in Rouveen.

Dominee verwijst naar geschrift uit Bijbel

Dominee Alexander Veerman is teleurgesteld in de daders van de inbraak. "Ik zat sterk te denken aan een geschrift uit de Bijbel uit het boek Johannes, uit het Nieuwe Testament. "Waarachtig, ik verzeker wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen komt, is een dief of een rover."

Zondag zal dominee Veerman aandacht besteden aan de diefstal. De Gereformeerde Kerk telt zo'n 450 actieve leden.