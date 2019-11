Zes weken cel voor asielzoeker die Zwolse agent in arm beet

Een 24-jarige asielzoeker uit Guinee moet zes weken de cel in omdat hij anderhalve week geleden een politieman in zijn arm beet en veiligheidsmedewerkers van de NS bedreigde in Zwolle.

De man, die verbleef in het AZC Assen, werd door veiligheidspersoneel van de NS uit de trein gehaald omdat hij dronken was en problemen veroorzaakte. Ze vertelden de man dat hij buiten het station moest afkoelen en een uur lang niet welkom was. Toen ze de man het station uit wilden zetten, bedreigde hij de medewerkers van de NS met de dood en verzette hij zich hevig.



Tanden in agent

De man koelde zijn woede tegen een poortje op het station en draaide daarna door. Daarbij raakte een medewerkster van de NS gewond toen ze een stoot in haar oog kreeg.



De asielzoeker werd door gewaarschuwde politiemensen aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar beet hij een agent hard in de arm. Dat was zo hard, dat de afdrukken van zijn tanden letterlijk in de arm van de agent stonden.



Drank en drugs

Tegenover de snelrechter in Zwolle zei de man dat hij zich niet alles meer kan herinneren omdat hij onder invloed van drank en drugs was. Hij voelde zich wel aangevallen door de medewerkers van de NS, die werkten hem tegen de grond en probeerden het te smoren in zijn jas.



"Hoe kan ik nou bedreigend zijn tegen vijf of zes mensen", hield hij de snelrechter voor. "Ik was dronken en kon nauwelijks nog op mijn benen staan."



Volgens de rechter was het geen enkel excuus dat de man onder invloed was. 'Dat was echt zijn eigen schuld'. "U komt naar Nederland en moet dus bijschakelen in een nieuwe samenleving. U heeft dat op de verkeerde manier gedaan."



Zwerftocht door Europa

De 24-jarige asielzoeker zwerft al vijf jaar door Europ. Hij verbleef onder andere in Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk. Twee maanden geleden meldde hij zich bij het AZC in Assen. Of dat het eerste verblijf van de man in Nederland is, bleef onduidelijk.



Het viel de Zwolse rechter verschillende keren op dat de man goed leek te begrijpen wat er in het Nederlands werd gezegd. Voordat de tolk uitgepraat was, reageerde de man al op vragen. De asielzoeker ontkende dat hij de Nederlandse taal machtig is.



Bij de rechtbank in Assen en Amsterdam staan nog twee zaken tegen hem open. Hij wordt ook nog verdacht van winkeldiefstal en zakkenrollerij.