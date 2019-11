Heracles baalt van het alsnog toetreden van beloftenteams in amateurvoetbal

Dit seizoen begon die nieuwe voetbalpiramide, waarin ploegen weer van het amateurvoetbal kunnen doorstromen naar het betaald voetbal. Daarin was ook plek voor beloftenelftallen, maar zestien clubs kozen er toen voor om niet mee te doen en in een eigen competitie te blijven spelen. Daarbij zitten onder andere Heracles Almelo, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.

Niet in vijfde klasse

Twaalf van de zestien ploegen lijken er nu echter voor te kiezen om de beloften alsnog mee te laten doen aan de piramide. Volgens de afspraken van vorig jaar kan dat, maar moeten de ploegen instromen in de vijfde klasse. Door een nieuw voorstel is het waarschijnlijk toch mogelijk om hoger in te stromen.

Uitruil in plaats van beleid

Veel amateurploegen gaan daar waarschijnlijk mee akkoord en daar baalt Nico-Jan Hoogma van Heracles van, zegt hij tegenover VI: "Als tegenprestatie wil de amateurtak weer dat de licentie-eisen voor een aantal amateurclubs worden versoepeld. Er is sprake van uitruil in plaats van dat er beleid wordt gemaakt en dat vinden wij vreemd. Op deze manier kom je niet tot de beste oplossing."

Problemen met spelers

Heracles wil niet meedoen aan de piramide, omdat het dan in de problemen kan komen met het aantal spelers. Momenteel spelen de beloften op maandag, maar als ze instromen in het amateurvoetbal is dat mogelijk op zaterdag of zondag en kunnen spelers dus niet voor beide elftallen in actie komen. Daardoor kunnen de wissels van het eerste elftal bijvoorbeeld geen minuten meer maken bij de beloften.

Alleen vriendschappelijk

"Een andere praktische reden is dat wij met FC Twente een gezamenlijke jeugdopleiding voeren. Bij een tekort aan spelers kunnen wij niet zomaar jongens van onderaf doorschuiven", zegt Hoogma. Mogelijk dat Heracles ervoor kiest om alleen nog maar vriendschappelijke duels te gaan spelen. "Alle opties zijn open. Want zoals het nu gaat, worden wij in een richting gedwongen die we helemaal niet willen", sluit de directeur af.