Werkgroep krijgt bijval van luchtverkeersleiding over vliegverkeer boven Overijssel

"Zowel Luchtverkeersleiding Nederland als de militaire luchtverkeersleiding bevestigt dat onze ideeën perfect overeen komen met wat zij zouden willen", vertelt Jan Rooijakkers, raadslid namens D66 Dalfsen en woordvoerder van de werkgroep.



"Maar dat schijnt een iets langer proces te zijn dan wij dachten. Daar moet de komende jaren invulling aan worden gegeven. Dus we willen in overleg blijven om onze invloed te blijven aanwenden."



Brief Alders

De werkgroep kwam vanmiddag bijeen om de brief van de Alders Tafel te bespreken. In de brief wordt bevestigd dat het vliegverkeer naar Lelystad Airport boven centraal Overijssel op 6000 voet zal vliegen. Maar dat neemt de zorgen nog niet volledig weg.

"Het is aan de ene kant goed nieuws. 6000 voet is meer dan 3000. Aan de andere kant is de brief ook zeer onhelder en hebben wij heel veel vragen. Daar hebben wij vandaag over gesproken."



Toezegging

"Wij hebben de zorgen dat de wachtruimtes vollopen en dat de hoogtes lager zouden zijn. Feit is nu dat de luchtverkeersleiding de zorgen bevestigt."



Rooijakkers legt uit: "Wat Alders beschrijft, kan bij 5000 vluchten per jaar, dat zijn tienduizend vluchtbewegingen. Maar niet bij 45.000 vliegbewegingen, waarvoor Lelystad toestemming heeft gekregen. Dat bevestigd is dat onze zorgen terecht zijn, is al winst."



Zwart op wit

De werkgroep hoopt op een harde toezegging, zwart op wit, dat de vlieghoogte niet onder de 6000 voet komt en dat er niet meer dan 5000 vluchten paar jaar zijn.



"We hopen dat dat gaat lukken, dat we tot 2023 niet meer vluchten krijgen en dat de hoogte ook ongeveer op die 6000 voet zal zijn. We blijven in overleg met de luchtverkeersleiding om het luchtruim toch anders ingedeeld te krijgen, naar onze wensen."