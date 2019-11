Minister: 'Bijdrage Overijssel aan wegennet lijkt hoger door vertekend beeld'

"In de cijfers zijn voor enkele projecten de volledige bijdrage van de provincie Overijssel al opgenomen in de cijfers, terwijl de uitgaven nog moeten worden gedaan."



Uit cijfers van 2006 tot 2015, die Gemeentebelangen Raalte via een Wob-verzoek opvroeg bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat Overijssel veruit het meest meebetaalt aan infrastructuur van alle provincies in Nederland: maar liefst 76 procent van de investeringen.

Geld is al overgemaakt

Dat hoge percentage valt volgens de minister te verklaren doordat Overijssel, op eigen verzoek, in 2015 de bijdragen aan de A1 (Apeldoorn – Azelo), N35 (Nijverdal – Wierden en Zwolle – Wijthmen) al heeft overgemaakt.



"Dat is meer dan 230 miljoen euro. Deze ontvangsten zijn in de begroting dus al gerealiseerd, terwijl de gerelateerde uitgaven in de komende jaren zullen plaatsvinden. Doordat het Wob-verzoek specifiek ingaat op de periode 2006 tot en met 2015 levert dit een vertekend beeld op."

Overijssel niet vergeten



De minister vindt overigens niet dat het oosten van Nederland wordt vergeten. "Dit kabinet heeft over diverse grote infraprojecten in Oost-Nederland een besluit genomen, zoals de A1, N35, N18 en de verlengde A15 bij Arnhem.

"Het Rijk investeert met de aanleg van deze projecten de komende jaren dan ook ruim een miljard in de bereikbaarheid van Oost-Nederland. Daarnaast heb ik dit najaar een programma aangekondigd voor de goederencorridor Oost, met een Rijksbijdrage van 200 miljoen euro."





'Kosten zeggen niet alles'

Bovendien zegt de grootte van een investering volgens Schultz van Haegen niet direct iets over het effect. "Soms is met kleinere maatregelen een groot effect te halen."

"In een dichtbebouwde omgeving heeft een project veelal hogere inpassingkosten en ook zaken als bodemgesteldheid kunnen de kosten van een project verhogen."