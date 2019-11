De ‘monster-mountainbikemarathon’ door Overijssel volg je live bij RTV Oost

Zondag 19 maart kunnen MTB’ers en cyclocrossers zich helemaal uitleven op een monster marathon in Overijssel: de Dutch Masters of MTB. Een mountainbikemarathon van Haarle naar de Sallandse Heuvelrug, naar het Vechtdal en Twente.

De marathon bevat 1400 hoogtemeters. RTV Oost is erbij en volgt de marathon de gehele dag op www.rtvoost.nl/live en de facebookpagina.

Livestream en samenvatting

Verslaggever Esther Rikken volgt het evenement vanaf 12.00 uur op www.rtvoost.nl/live en op www.facebook.com/rtvoost. ’s Avonds zie je om 17.45 uur een samenvatting op TV Oost. Ook is er eerder in de week aandacht voor de monstermarathon in het RTV Oost nieuwsprogramma Overijssel Vandaag.

De Dutch Masters of MTB

De extreme ultramarathon wordt georganiseerd door wielerclub SaMo uit Haarle. Er doen 750 deelnemers mee en de start is ’s morgens om 6.00 uur. Deelnemers krijgen maximaal achttien uur de tijd om de marathon te volbrengen. Onderweg zijn er zeven tussenstops. Naast de individuele klasse zijn er ook twee speciale klassen voor duo’s. In de eerste klasse leggen de twee deelnemers de gehele afstand gezamenlijk af; in de tweede klasse wisselen ze elkaar na de eerste 100 kilometer af. Meer informatie over de Dutch Masters of MTB vind je op: www.dutchmastersofmtb.nl

