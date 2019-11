Daders plofkraak Colmschate haalden 2000 euro uit geldautomaat

Omwonden van de bank werden op 23 februari 's nachts opgeschrikt door een enorme knal. De geldautomaat van de Rabobank aan de Salomonszegel werd met explosieven opgeblazen.

Overbuurman filmt daders

Een vrouw die tegenover de bank woont kon die nacht niet slapen. Ze zag twee personen met ijzeren staven en lampen op hun voorhoofd bij de geldautomaat. Ze belde meteen 112, haar man pakte de telefoon en filmde wat er gebeurde. Op het moment dat de automaat wordt opgeblazen, valt de telefoon uit zijn handen.

"Omdat de vrouw zo snel 112 had gebeld, hadden we de daders bijna te pakken", vertelt Paul Koetsier van de politie. "Agenten zaten er vlak achter, maar helaas gingen ze met hun scooter een straatje in waar paaltjes stonden. Toen zijn we ze uit het oog verloren."

Schade aan gebouw enorm

De schade aan het bankgebouw is enorm. De gevel is door de knal volledig ontzet. De politie hoopt dat iemand meer weet over de daders, of hun vluchtroute. Koetsier: "We weten dat ze vanaf de Salomonszegel, de P. Reichholtstraat in zijn gereden. Daarna scheurden ze de Grove Denlaan in. Daar houdt het spoor tot nu toe op."

Ook zoekt de politie een automobilist, die op de Salomonszegel rijdt als de daders bezig zijn bij de geldautomaat. "Degene die in die auto zat moet de personen bij de bank hebben gezien. Want ze vielen wel op met die lampjes op hun hoofd."

Tips?

Wie meer weet over deze plofkraak, de daders, hun vluchtroute of de regenjassen die ze droegen wordt verzocht te bellen met de tiplijn van de politie: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren zonder dat er namen en nummer genoteerd worden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Anoniem en digitaal tippen bij Meld Misdaad Anoniem kan hier: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/