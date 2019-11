'Brand Stadsbrasserie Almelo zeker aangestoken'

"Inmiddels hebben forensische rechercheurs vastgesteld dat er sprake is van brandstichting", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. Wat de aanleiding is voor het in brand steken van het gemeentelijk monument, is nog onduidelijk.

Waarom is pand in brand gestoken?

"Wij hopen dat voor de brand uitbrak, rond half drie 's nachts, iemand iets heeft gezien in de buurt van het pand. Ook als iemand weet waarom dit pand in brand is gestoken, horen we dat graag."

Wie meer weet over deze brandstichting, wordt verzocht de tiplijn van de politie te bellen: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Anoniem en digitaal tippen bij Meld Misdaad Anoniem kan hier: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/