Guerrilla-acties met krijtspray: mag dat?

Het is verkiezingstijd en dat betekent tijd voor flyers, posters en werven. Naast de traditionele acties worden er steeds meer guerrilla-acties op poten gezet: onverwachte acties met bijzondere middelen.

Ook Rood, de jongerenorganisatie van de SP, deed zo'n actie.

Zij spoten vannacht verkiezingsleuzen op gebouwen en op straat, onder andere in Zwolle. En dat leverde commentaar op, want graffiti is toch verboden?

Shirley Krikke van Rood Zwolle: "We hebben gebruik gemaakt van krijtspray. Met een regenbui of een emmer water is het weg."

Wel hebben ze van tevoren uitgezocht of dit mocht: "Volgens ons is het volledig legaal."

Is het legaal?

Dat is een beetje een grijs gebied. De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van Zwolle zegt niets over dit soort acties.

Ook de plaats waarop gesprayd wordt maakt uit. Is het een openbare plek of niet. Op openbare plekken kan de gemeente eventueel optreden, maar of dat nodig is als het verdwijnt met wat water...?

En echte graffiti?

Hoewel graffiti spuiten zelf verboden en strafbaar is, is het lastig om schade op daders te verhalen. Dat zegt Karin Obdeijn van de Gemeente Zwolle: "Pas als iemand op heterdaad betrapt wordt, kunnen we eventuele schade verhalen."