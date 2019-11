Video: dit duo steelt honderden pakjes sigaretten bij Albert Heijn in Hengelo

"Dit is waarschijnlijk een groep die op bestelling grote partijen sigaretten steelt", zegt politiewoordvoerder Paul Koetsier. "Ze werken in wisselende samenstelling en komen maar voor één ding: zo snel mogelijk veel sigaretten buitmaken."

Gat in de toegangsdeur

Op beelden van de beveiligingscamera's is te zien dat twee personen op een scooter om half vier in de nacht stoppen voor de deur van Albert Heijn. Met een bijl wordt een gat in de deur gemaakt. Als het gat eenmaal groot genoeg is, kruipen ze naar binnen.

Daar gaat hun sloopwerk door. Met de bijl wordt ingehakt op het rolluik waarachter de sigaretten zijn opgeborgen. Het luik wordt volledig vernield en honderden pakjes sigaretten worden in een groot dekbedovertrek gestopt.

5300 euro aan sigaretten

"De sigaretten hadden een waarde van ongeveer 5300 euro", vertelt Koetsier. "Maar de schade is voor de winkel natuurlijk veel groter. Het raam in de toegangsdeur moest worden vervangen en het rolluik bij de infobalie ook."

Dat ze maar voor één ding komen blijkt wel als ze onder de kast met de voorraad sigaretten, nog een kast openbreken. Daar staat babyvoeding, maar die pakken laten ze staan.

Gestolen scooter

De criminelen vertrekken met hun buit op een scooter. "Een gestolen scooter", zegt Koetsier. "Die werd kort voor deze kraak gestolen in de wijk Slangenbeek, aan de Berlijnstraat. Ze zijn ermee naar de Uitslagsweg gereden, in de wijk Hengelose Es. Daar hebben ze de scooter, vlakbij de kinderboerderij, behoorlijk vernield achtergelaten."

Of ze daar in een auto zijn gestapt is niet duidelijk. "Daarom roepen we bewoners van de straten daar in de buurt op om goed na te denken of ze die nacht iets hebben gezien. Misschien heeft iemand gezien wie die scooter daar achterliet, of dat er midden in de nacht een auto stond te wachten."

Groen Adidas joggingpak

"We hopen ook dat iemand deze twee personen herkent. Ze hadden zich goed vermomd, maar hun kleding is wel goed te zien. De een draagt een blauw joggingpak, de ander een groen Adidas joggingpak met een zwarte bodywarmer. Ze hebben allebei een blanke huidskleur. Het is goed denkbaar dat ze voor de tijd de omgeving van de supermarkt hebben verkend. Tips daarover horen we ook graag."

Wie meer weet, wordt gevraagd de tiplijn van de politie te bellen: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem blijven? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Anoniem en digitaal tippen bij Meld Misdaad Anoniem kan hier: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Update: er zijn inmiddels verdachten aangehouden voor de sigarettenroof.